Gipfel soll Zugriff auf 13. und 14. Pension klären

Die Fronten könnten kaum verhärteter sein. Die Bundesländer – allen voran Vorarlbergs Soziallandesrätin Martina Rüscher (ÖVP), derzeit Vorsitzende der Landessozialreferentenkonferenz – wollen mehr Geld für den Betrieb der Pflegeheime. Und sie wollen es nicht nur vom Bund, sondern auch von den Heimbewohnern selbst. Konkret: Rüscher fordert eine bundesweit einheitliche Regelung, damit die Länder künftig auch auf die 13. und 14. Pensionszahlung zugreifen können. Und sie will, dass auch Kapitalerträge – Sparbuchzinsen, Dividenden aus Aktien, Erträge aus Lebensversicherungen – einheitlich zur Finanzierung der Heimplätze herangezogen werden.

Können die Länder bald auch das „Weihnachtsgeld“ einkassieren?

„Wir werden dort jedenfalls einbringen, dass aus unserer Sicht auch die 13. und 14. Pensionszahlung heranzuziehen ist, bis auf 20 Prozent Taschengeld. Das soll beim Bewohner, bei der Bewohnerin verbleiben“, sagte Rüscher zuletzt im Ö1-Journal. Ihre Begründung: „Es wird das gesamte Leben im Pflegeheim finanziert. Es ist eine solidarische Finanzierung aus Steuermitteln und es gibt keinen Grund aus unserer Sicht, warum man nicht auch auf das 13. und 14. Gehalt hier zugreifen sollte.“