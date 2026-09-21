Organisatoren von Frauenlauf im Visier der Justiz

Festnahmen nach Marathon im Vorjahr

„Es muss darauf geachtet werden, dass solche Veranstaltungen nicht mit anderen Veranstaltungen wie der Dschanfada-Parade zusammenfallen“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Irna einen Sprecher des Innenministeriums. Bereits im vergangenen Jahr hatten die iranischen Behörden zwei Organisatoren eines Marathons auf der Insel Kisch festgenommen, nachdem auch dort Frauen ohne Hidschab an dem Wettbewerb teilgenommen hatten.