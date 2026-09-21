Grüner Atomstrom

Krumm und schief lachen dürfen sich die Norweger, die mehr als 98% ihres Stroms aus Wasser- und Windkraft erzeugen. Ihre grünen Herkunftsnachweise verkaufen sie für Millionen auch nach Österreich. Auf dem Papier stammt ihr Strom 2025 deshalb zu 58% aus fossilen und zu 10% aus nuklearen Quellen. Die norwegische Regierung beruhigt: Der tatsächlich verbrauchte Strom sei natürlich grün. Der Strom bleibt also, wo er ist. De facto geht nur seine grüne Herkunft auf Reisen. Wer ist hier nun eigentlich der Dumme?