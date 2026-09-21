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Raimanns Colts verlieren in Overtime gegen Chiefs

US-Sport
21.09.2026 08:44
Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes
Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes(Bild: AP/Colin E. Braley)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Kansas City Chiefs haben ihr zweites Saisonspiel in der NFL auf dramatische Art gewonnen – und die Indianapolis Colts mit Offensive Tackle Bernhard Raimann zugleich ihr zweites verloren. Das Team um die Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce feierte einen 33:30-Sieg nach Verlängerung. Kelce verbuchte zur Freude seiner von der Tribüne zuschauenden Ehefrau Taylor Swift einen Touchdown und 101 Yards Raumgewinn. Für Aufregung sorgte eine enge Schiedsrichterentscheidung.

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Quarterback Mahomes überzeugte mit drei Touchdown-Pässen und insgesamt 382 Yards Raumgewinn durch Pässe. Eine Schiedsrichterentscheidung in der Verlängerung brachte Wirbel. Ursprünglich hatten die Unparteiischen die Szene als Fumble gewertet – Kansas City hätte in diesem Fall den Sieg sicher gehabt.

Nach minutenlanger Überprüfung änderten die Schiedsrichter ihre Entscheidung. Sie bewerteten die Szene schon vor dem Ballverlust als beendet, weil Colts-Profi Laquon Treadwell von einem Chiefs-Profi auf dem Boden berührt worden war. Die Colts behielten so den Ballbesitz und kamen durch ein Field Goal zum Ausgleich.

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