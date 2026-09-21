Raimanns Colts verlieren in Overtime gegen Chiefs

Die Kansas City Chiefs haben ihr zweites Saisonspiel in der NFL auf dramatische Art gewonnen – und die Indianapolis Colts mit Offensive Tackle Bernhard Raimann zugleich ihr zweites verloren. Das Team um die Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce feierte einen 33:30-Sieg nach Verlängerung. Kelce verbuchte zur Freude seiner von der Tribüne zuschauenden Ehefrau Taylor Swift einen Touchdown und 101 Yards Raumgewinn. Für Aufregung sorgte eine enge Schiedsrichterentscheidung.