Die Kansas City Chiefs haben ihr zweites Saisonspiel in der NFL auf dramatische Art gewonnen – und die Indianapolis Colts mit Offensive Tackle Bernhard Raimann zugleich ihr zweites verloren. Das Team um die Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce feierte einen 33:30-Sieg nach Verlängerung. Kelce verbuchte zur Freude seiner von der Tribüne zuschauenden Ehefrau Taylor Swift einen Touchdown und 101 Yards Raumgewinn. Für Aufregung sorgte eine enge Schiedsrichterentscheidung.
Quarterback Mahomes überzeugte mit drei Touchdown-Pässen und insgesamt 382 Yards Raumgewinn durch Pässe. Eine Schiedsrichterentscheidung in der Verlängerung brachte Wirbel. Ursprünglich hatten die Unparteiischen die Szene als Fumble gewertet – Kansas City hätte in diesem Fall den Sieg sicher gehabt.
Nach minutenlanger Überprüfung änderten die Schiedsrichter ihre Entscheidung. Sie bewerteten die Szene schon vor dem Ballverlust als beendet, weil Colts-Profi Laquon Treadwell von einem Chiefs-Profi auf dem Boden berührt worden war. Die Colts behielten so den Ballbesitz und kamen durch ein Field Goal zum Ausgleich.
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