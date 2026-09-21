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Mitten in der Nacht

E-Scooter-Akku explodiert: Kellerbrand in Hallein

Salzburg
21.09.2026 07:25
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

In der Nacht auf Montag ist in der Winklerstraße in Hallein (Salzburg) in einem Wohngebäude der Akku eines E-Scooters explodiert. Folglich stand der Keller in Brand. In dem Wohngebäude befinden sich mehrere Parteien, den Menschen ist glücklicherweise nichts passiert. 

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Gegen 3.15 Uhr morgens wurde die Freiwillige Feuerwehr Hallein wegen starker Rauchentwicklung aus einem Keller in der Winklerstraße zum Einsatzort alarmiert, bestätigt Einsatzleiter Sebastian Wass der „Krone“.

Bei dem Brandort dürfte es sich um einen gemeinsamen Fahrrad-Abstellraum handeln.
Bei dem Brandort dürfte es sich um einen gemeinsamen Fahrrad-Abstellraum handeln.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Hallein)
Reste des explodierten E-Scooters und ausgebrannten Autoreifen
Reste des explodierten E-Scooters und ausgebrannten Autoreifen(Bild: Freiwillige Feuerwehr Hallein)
Die Bewohner des Hauses kamen mit einem gewaltigen Schock davon.
Die Bewohner des Hauses kamen mit einem gewaltigen Schock davon.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Hallein)
Blaulichter: Auch Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort.
Blaulichter: Auch Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Hallein)

Feuerwehr verhinderte Schlimmeres
Mit 32 Mann und acht Einsatzfahrzeugen sei sein Team ausgerückt. Vor Ort drang aus dem Untergeschoss starker Rauch aus. Mit Atemschutz ausgestattet gelang es den Florianis in das Gebäude einzudringen und den Brand zu löschen sowie Belüftungsmaßnahmen durchzuführen. „Ein Bewohner, der im ersten Stock wohnt, war stark vom eindringenden Rauch betroffen und wurde vorsorglich dem Roten Kreuz übergeben. Er musste aber nicht ins Krankenhaus und durfte nach dem Brand wieder in seine Wohnung“, sagt der Ortsfeuerwehrkommandant.

Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen auf die darüberliegenden Wohnungen.
Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen auf die darüberliegenden Wohnungen.(Bild: Markus Tschepp)
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„Der Akku des E-Scooters ist explodiert und auch danebenliegende Autoreifen haben gebrannt“, schildert Wass weiter. Wie ungewöhnlich ist ein explodierender Akku? „Da die Akkus direkt unter der Stehfläche der Scooter verbaut werden, können sie leicht beschädigt werden – etwa, wenn man über eine Bordsteinkante fährt“, erklärt Wass.

Da E-Scooter immer billiger produziert werden, sinke auch die Qualität der Akkus. „Künftig werden wir es immer öfter mit explodierenden E-Scootern zu tun haben“, fürchtet er. Wieso der Akku letztendlich explodiert ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Um kurz vor 5 Uhr war der Einsatz wieder beendet. Angaben dazu, wem der E-Scooter gehörte, könnten laut Polizei noch nicht gemacht werden.

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