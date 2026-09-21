E-Scooter-Akku explodiert: Kellerbrand in Hallein

In der Nacht auf Montag ist in der Winklerstraße in Hallein (Salzburg) in einem Wohngebäude der Akku eines E-Scooters explodiert. Folglich stand der Keller in Brand. In dem Wohngebäude befinden sich mehrere Parteien, den Menschen ist glücklicherweise nichts passiert.
Gegen 3.15 Uhr morgens wurde die Freiwillige Feuerwehr Hallein wegen starker Rauchentwicklung aus einem Keller in der Winklerstraße zum Einsatzort alarmiert, bestätigt Einsatzleiter Sebastian Wass der „Krone“.
Feuerwehr verhinderte Schlimmeres
Mit 32 Mann und acht Einsatzfahrzeugen sei sein Team ausgerückt. Vor Ort drang aus dem Untergeschoss starker Rauch aus. Mit Atemschutz ausgestattet gelang es den Florianis in das Gebäude einzudringen und den Brand zu löschen sowie Belüftungsmaßnahmen durchzuführen. „Ein Bewohner, der im ersten Stock wohnt, war stark vom eindringenden Rauch betroffen und wurde vorsorglich dem Roten Kreuz übergeben. Er musste aber nicht ins Krankenhaus und durfte nach dem Brand wieder in seine Wohnung“, sagt der Ortsfeuerwehrkommandant.
„Der Akku des E-Scooters ist explodiert und auch danebenliegende Autoreifen haben gebrannt“, schildert Wass weiter. Wie ungewöhnlich ist ein explodierender Akku? „Da die Akkus direkt unter der Stehfläche der Scooter verbaut werden, können sie leicht beschädigt werden – etwa, wenn man über eine Bordsteinkante fährt“, erklärt Wass.
Da E-Scooter immer billiger produziert werden, sinke auch die Qualität der Akkus. „Künftig werden wir es immer öfter mit explodierenden E-Scootern zu tun haben“, fürchtet er. Wieso der Akku letztendlich explodiert ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Um kurz vor 5 Uhr war der Einsatz wieder beendet. Angaben dazu, wem der E-Scooter gehörte, könnten laut Polizei noch nicht gemacht werden.
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