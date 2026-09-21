E-Scooter-Akku explodiert: Kellerbrand in Hallein

Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Mit 32 Mann und acht Einsatzfahrzeugen sei sein Team ausgerückt. Vor Ort drang aus dem Untergeschoss starker Rauch aus. Mit Atemschutz ausgestattet gelang es den Florianis in das Gebäude einzudringen und den Brand zu löschen sowie Belüftungsmaßnahmen durchzuführen. „Ein Bewohner, der im ersten Stock wohnt, war stark vom eindringenden Rauch betroffen und wurde vorsorglich dem Roten Kreuz übergeben. Er musste aber nicht ins Krankenhaus und durfte nach dem Brand wieder in seine Wohnung“, sagt der Ortsfeuerwehrkommandant.