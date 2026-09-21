„Miserable Schirileistung entscheidet das Derby“

Schiedsrichter „dem Druck nicht gewachsen“

Dabei hätten auch die beiden Atletico-Profis Cristian Romero und Lee Kangg In vom Platz fliegen müssen, findet Mourinho. Nach dem Spiel schimpfte der Portugiese über Schiedsrichter Miguel Angel Ortiz Arias. Dieser sei dem Druck „nicht gewachsen“ gewesen. Und auch mit dem VAR-Schiedsrichter Daniel Jesus Trujillo war der Coach alles andere als zufrieden. – immerhin habe dieser ja eine „Vorgeschichte“ mit Real. „Diese Kombination: Ein Schiedsrichter, ein schlechter Schiedsrichter, der bisher nur ganz kleine Spiele geleitet hat, und ein VAR-Offizieller mit einer langen Vorgeschichte. Herzlichen Glückwunsch an die Schiedsrichterkommission für diese Ansetzung“, fluchte Mourinho.