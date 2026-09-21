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Real Madrid flucht:

„Miserable Schirileistung entscheidet das Derby“

La Liga
21.09.2026 07:56
Jose Mourinho war stinksauer.
Jose Mourinho war stinksauer.(Bild: EPA/Ballesteros)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Eine miserable Schiedsrichterleistung entscheidet das Derby“, betitelte Real Madrid den Spielbericht nach der 1:2-Niederlage gegen Atletico auf seiner Homepage. Und auch Trainer Jose Mourinho war außer sich ...

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In der 52. Spielminute war Dean Huijsen mit Rot vom Platz geflogen, den anschließenden Elfmeter verwandelte Alejandro Grimaldo zum 1:0 für die Hausherren. Die „Königlichen“ standen ab sofort mit dem Rücken zur Wand und mussten sich dem Stadtrivalen letztlich geschlagen geben. 

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Schiedsrichter „dem Druck nicht gewachsen“
Dabei hätten auch die beiden Atletico-Profis Cristian Romero und Lee Kangg In vom Platz fliegen müssen, findet Mourinho. Nach dem Spiel schimpfte der Portugiese über Schiedsrichter Miguel Angel Ortiz Arias. Dieser sei dem Druck „nicht gewachsen“ gewesen. Und auch mit dem VAR-Schiedsrichter Daniel Jesus Trujillo war der Coach alles andere als zufrieden. – immerhin habe dieser ja eine „Vorgeschichte“ mit Real. „Diese Kombination: Ein Schiedsrichter, ein schlechter Schiedsrichter, der bisher nur ganz kleine Spiele geleitet hat, und ein VAR-Offizieller mit einer langen Vorgeschichte. Herzlichen Glückwunsch an die Schiedsrichterkommission für diese Ansetzung“, fluchte Mourinho.

Obwohl seiner Mannschaft nach sieben Spielen mittlerweile sechs Punkte auf Tabellenführer Barcelona fehlen, glaubt der 63-Jährige nach wie vor an die Meisterschaft. Vorraussetzung: „Wenn man uns in Ruhe lässt, wenn man uns erlaubt, zu gleichen Bedingungen wie alle anderen anzutreten.“

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