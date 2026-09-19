Frankie Muniz: „Letzte Wochen waren ein Albtraum“

Trotz der schwierigen Wochen blicke er positiv in die Zukunft, räumte Muniz abschließend ein. „Ich glaube, dass ich in fünf Jahren genau auf diesen Tiefpunkt zurückblicken und dankbar dafür sein werde.“ Denn dieser Moment sei längst nicht „das Ende der Geschichte“, so Muniz. „Es ist der Moment, in dem ich mich an die Arbeit mache – an die unbequeme, wenig glamouröse, aber notwendige Arbeit. Ich entscheide mich dafür, diese Phase als Fundament zu betrachten, nicht als Ziellinie.“