Analyse: Steuerbonus nutzt Besserverdienern mehr

Sie vermutet, dass die Maßnahme vor allem jenen zugutekomme, die bereits jetzt in der Pension weiterarbeiten. Deshalb kämen aber nicht automatisch mehr ältere Menschen in Beschäftigung. ÖVP-Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl sprach zuletzt hingegen von einer „echten Entlastung für all jene, die nach Erreichen des Pensionsalters ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Arbeitskraft weiterhin einbringen wollen“ und von einem „klaren Anreiz für den Zuverdienst in der Pension“. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte die „Aktivpension“ zuvor als „Frage der Gerechtigkeit“ bezeichnet. Im ersten Jahr werden Kosten von rund 213 Millionen Euro erwartet, ab 2030 erwartet die Regierung ein Plus.