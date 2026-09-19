Tagung am Weissensee: Nicht nur wollen, auch tun!

Schon seit 2013 verwandelt sich das Weissensee-Haus jeden Herbst in eine Bühne für Diskussionen um Nachhaltigkeit und ressourcenschonende Entwicklung, Hand in Hand mit regionaler Wertschöpfung. Das Ziel der Landschaft des Wissens vom Wissenschaftsverein Kärnten ist es auch im 14. Veranstaltungsjahr, Menschen zusammen- und dann vom Reden und Wollen auch zum Handeln zu bringen: „Diesmal ist das Thema Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft als Chance für Gemeinden und Unternehmen“, so Präsident Horst Peter Groß.