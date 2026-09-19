Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landschaft des Wissens

Tagung am Weissensee: Nicht nur wollen, auch tun!

Kärnten
19.09.2026 10:00
Von 14. bis 16. Oktober findet am Weissensee wieder die Landschaft des Wissens statt.
Von 14. bis 16. Oktober findet am Weissensee wieder die Landschaft des Wissens statt.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Müllberge, Bodenverbrauch, Wegwerfprodukte aus Übersee – wie es besser gehen könnte und warum ein Umdenken vor allem im regionalen Bereich eine wirtschaftliche Zukunftschance ist, darum dreht sich eine große Veranstaltung am Kärntner Weissensee.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Schon seit 2013 verwandelt sich das Weissensee-Haus jeden Herbst in eine Bühne für Diskussionen um Nachhaltigkeit und ressourcenschonende Entwicklung, Hand in Hand mit regionaler Wertschöpfung. Das Ziel der Landschaft des Wissens vom Wissenschaftsverein Kärnten ist es auch im 14. Veranstaltungsjahr, Menschen zusammen- und dann vom Reden und Wollen auch zum Handeln zu bringen: „Diesmal ist das Thema Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft als Chance für Gemeinden und Unternehmen“, so Präsident Horst Peter Groß.

Zitat Icon

Früher war Abfall viel zu wertvoll, um ihn übrig zu lassen. Seit der Erfindung der Nylonstrümpfe und der Erdölgesellschaft wissen wir nicht, wohin mit dem Müll

Dr. Horst Peter Groß, Wissenschaftsverein

Bild: Kerstin Wassermann

Es geht um Abfall, Recycling und Rückbesinnung – denn Müllberge werden erst seit dem Zweiten Weltkrieg und der Plastifizierung errichtet. „Im Mittelalter gab es so viele Berufe wie etwa Kesselflicker, die sich mit Reparieren, Wiederverwerten, Erhalt des kostbaren Besitzes beschäftigt haben. Sie sind in unserer Wegwerfgesellschaft alle verschwunden, weil vieles keinen Wert mehr für uns hat.“

Was aber nicht geändert werden könnte! Etwa durch biologisches Bauen und sinnvolle Reststoffverwertung. Gerade auf Gemeindeebene gibt es dafür großes Potenzial.

„Auch, um nicht mehr überall von globalen Lieferketten abhängig zu sein“, meint Veranstalter Groß. Drei Tage lang soll im Oktober nach Lösungen gesucht werden; vor allem mit jungen Menschen, Studenten von Uni und FH, aber auch mit Politikern, Wirtschaftstreibenden. Und jedem von der Zivilgesellschaft, der mehr verstehen und eingreifen möchte. Es gibt noch freie Plätze.

Wage zu denken am Weissensee, 14. bis 16. Oktober, Infos und Anmeldungen unter landschaftdeswissens.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
19.09.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
252.344 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
157.285 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Adabei Österreich
„TWM“-Lisa zieht ins Forsthaus: „Hab‘ immer Lust“
156.142 mal gelesen
„Teenager werden Mütter“-Star Lisa zieht mit ihrem Freund Geri ins „Forsthaus Rampensau“. 
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1657 mal kommentiert
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Jetzt erste Anzeige
1386 mal kommentiert
„Das Kopftuchverbot für bis 14-Jährige ist umzusetzen“, heißt es.
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
943 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Mehr Kärnten
„Krone“-Herzensmensch
Zwei Freunde sporteln für schwer kranke Kinder
Landschaft des Wissens
Tagung am Weissensee: Nicht nur wollen, auch tun!
Wilder Streit
Betrunkener tobte: EKO Cobra musste eingreifen
Krone Plus Logo
Geschichte dahinter
Nach 120 Jahren: Eine Wirtshaus-Ära geht zu Ende
Wieder Schwerpunkt
33 berauschte Lenker gingen der Polizei ins Netz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf