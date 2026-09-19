New York ist über nackte Sweeney-Werbung empört

Jetzt hängt sie auch noch hüllenlos am Times Square! Eine freizügige Werbekampagne mit Sydney Sweeney am begehrtesten Werbeort der Welt sorgt für geteilte Reaktionen. Während einige Passanten die Darstellung als unangemessen kritisieren, sehen andere darin eine gelungene und wirksame Werbung. Was sagen Sie? Die Meinungen sehen Sie im Video oben!