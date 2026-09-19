ÖFB-Teamspieler macht Schritt zurück in 3. Liga!

Denn vor seiner Abreise zum Nationalteam spielt der 25-Jährige noch für die zweite Mannschaft der Hoffenheimer in der 3. Liga – anstatt am Sonntag wie schon im bisherigen Verlauf der Saison für die Bundesliga-Auswahl der Kraichgauer nur auf der Ersatzbank zu sitzen oder gar nicht im Kader zu stehen.