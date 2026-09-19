ÖFB-Teamspieler macht Schritt zurück in 3. Liga!

Er steht im rot-weiß-roten Kader für die anstehenden Nations-League-Spiele und darf sich offenbar weiterhin des Vertrauens von Teamchef Ralf Rangnick sicher sein – wegen fehlender Spielpraxis bei seinem Klub TSG Hoffenheim macht ÖFB-Legionär Alexander Prass nun allerdings einen Schritt zurück!
Denn vor seiner Abreise zum Nationalteam spielt der 25-Jährige noch für die zweite Mannschaft der Hoffenheimer in der 3. Liga – anstatt am Sonntag wie schon im bisherigen Verlauf der Saison für die Bundesliga-Auswahl der Kraichgauer nur auf der Ersatzbank zu sitzen oder gar nicht im Kader zu stehen.
Schritt zurück aus eigenem Antrieb
Immerhin: Der Schritt zurück entspricht offenbar dem ausdrücklichen Wunsch des früheren Spielers des SK Sturm Graz. Er soll also nicht degradiert worden, sondern vielmehr aus eigenem Antrieb darauf aus sein, gegen den SV Meppen Einsatzminuten zu sammeln.
Grundsätzlich konnte der 21-fache ÖFB-Teamspieler in den vergangenen Jahren auch zahlreiche Minuten bei der TSG sammeln: Seit seiner Ankunft in Deutschland im Sommer 2024 kam er auf 65 Pflichtspiele, in denen er auch für drei Tore und vier Assists sorgte.
Unumstrittener Stammspieler war er aber auch ohne Adduktorenprobleme, die ihn in den vergangenen Wochen plagten, nie …
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