Regierung lädt am Sonntag zum Geheimgipfel

Habt Acht: Wird es nun endgültig ernst bei der geplanten Wehrdienst-Reform? Wie die „Krone“ erfuhr, lädt die Koalition am Sonntag zum „Geheimgipfel“. So geheim, dass bis dato nicht einmal die Teilnehmer bekannt gegeben werden. Klar ist: Zumindest eine Oppositionspartei wird wohl teilnehmen, denn Ziel des Gipfels ist es, die Reform alsbald zu beschließen – und die dafür notwendige Zweidrittel-Mehrheit abzusichern.