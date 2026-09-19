Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wehrdienstreform

Regierung lädt am Sonntag zum Geheimgipfel

Innenpolitik
19.09.2026 14:00
Seit zwei Wochen wird täglich über die Reform verhandelt.
Seit zwei Wochen wird täglich über die Reform verhandelt.(Bild: Bundesheer)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Seit zwei Wochen tüftelt man in der Koalition täglich – auch an den Wochenenden – am Vollzug der Wehrdienstreform. Die Zeit drängt, wenn sie plangemäß mit 1. Jänner 2027 greifen soll, immerhin braucht man auch zumindest eine Oppositionspartei. Bei einem Geheimgipfel sollen nun wichtige Pflöcke eingeschlagen werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Habt Acht: Wird es nun endgültig ernst bei der geplanten Wehrdienst-Reform? Wie die „Krone“ erfuhr, lädt die Koalition am Sonntag zum „Geheimgipfel“. So geheim, dass bis dato nicht einmal die Teilnehmer bekannt gegeben werden. Klar ist: Zumindest eine Oppositionspartei wird wohl teilnehmen, denn Ziel des Gipfels ist es, die Reform alsbald zu beschließen  – und die dafür notwendige Zweidrittel-Mehrheit abzusichern.

Kompliziertes Lagebild
Das Lagebild für die Regierungs-Operation ist kompliziert. Die FPÖ hält sich zu den Plänen der Regierung bekanntlich bedeckt. FPÖ-Chef Herbert Kickl beklagte ja noch im ORF-Sommergespräch vor bald zwei Wochen, dass es dazu seitens der Koalition erst einen einzigen Anruf bei seiner Partei gegeben habe. Seither wird zumindest innerhalb der Regierung so gut wie täglich auf operativer Ebene verhandelt.

Die Grünen hingegen, die der Regierung ebenso die nötigen Stimmen verschaffen könnten, stellten die Forderung auf, auch die Gehälter der Zivildiener erhöht werden sollen – was sich mit dem Ziel der ÖVP stößt, den Grundwehrdienst zu attraktivieren. Im Verteidigungsministerium ist man derzeit daher auch im Verteidigungsmodus. Angesprochen auf den Geheimgipfel heißt es: „Wir werden nicht über die Medien verhandeln.“

Lesen Sie auch:
Das Bundesheer soll wieder auf die Beine kommen.
Krone Plus Logo
„Krone“ prüft Reform
Die vielen offenen Fragen beim neuen Wehrdienst
01.08.2026
Teure Reform
Wehrdienst: Van der Bellen soll Grüne einfangen
29.07.2026

Klar ist: Eine Einigung muss rasch, konkret bis übernächste Woche gefunden werden. Spätestens dann müsste das Gesetz in die sechswöchige Begutachtungsphase gehen, um es – Zeit für Adaptierungen miteinkalkuliert – im Dezember rechtzeitig beschließen zu können, sodass die Reform mit plangemäß mit 1. Jänner in Kraft tritt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
19.09.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
252.564 mal gelesen
Günther Paal
Adabei Österreich
„TWM“-Lisa zieht ins Forsthaus: „Hab‘ immer Lust“
160.823 mal gelesen
„Teenager werden Mütter“-Star Lisa zieht mit ihrem Freund Geri ins „Forsthaus Rampensau“. 
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
157.574 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1658 mal kommentiert
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Jetzt erste Anzeige
1386 mal kommentiert
„Das Kopftuchverbot für bis 14-Jährige ist umzusetzen“, heißt es.
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
1066 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Mehr Innenpolitik
Wehrdienstreform
Regierung lädt am Sonntag zum Geheimgipfel
Im Schwarzen Meer
Russen nehmen ukrainische Frachtschiffe ins Visier
„Krone“-Kommentar
Kanada: Rückkehr eines verlorenen Sohns
Streit um Grönland
Trump über Abkommen: „Traum geht in Erfüllung“
Kindernamen gepostet
Rassismus-Vorwurf gegen Innsbrucker FPÖ-Politiker
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf