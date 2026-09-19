Redlinger sensationell! Mit Rekord Nr. 14 der Welt

Sensationelle Lisa Redlinger: Die Vorarlbergerin hat bei der World Athletics Road Running Championships in Kopenhagen über 5 km mit neuem ÖLV-Rekord von 15:18 den großartigen 14. Platz belegt! Weltmeisterin wurde die Favoritin Likina Amebaw aus Äthiopien in 14:41.
Die 23-jährige Redlinger lieferte im Herzen der dänischen Metropole ein beherztes tolles Rennen. Am Anfang setzte sie sich sogar an die zweite Stelle, war lange in den Top-Ten, ehe sie in dem Weltklassefeld auf den 14. Platz lief. Mit 15:18 verbesserte sie ihren heuer im Rahmen des Vienna City Marathons aufgestellten ÖLV-Rekord (15:34) um 16 Sekunden.
Starker Wind war störend
„Der Wind war zwar schon etwas störend, ich habe aber versucht, ihn möglichst zu verdrängen!“ Das gelang ihr auch. So war ihr Kopf frei für die mit Abstand beste Leistung ihrer noch jungen Karriere. Bei der EM in Birmingham war sie über 5000 m noch als 17. weit unter Wert geschlagen worden. „Jetzt aber habe ich ein tolles Ergebnis zum Saisonende“, meinte die überglückliche Redlinger.
Unfassbare Stimmung an der Strecke
Die bekannt schnelle Strecke von Kopenhagen war von Hunderttausenden Zuschauern gesäumt. „Es war eine unfassbare Stimmung. So viele Leute, ein Wahnsinn“, meinte Redlinger, die im Gewühl der Menschenmassen aber trotzdem auch ihren Freund und ihre Eltern sah und hörte, was ihr noch einmal zusätzlichen Ansporn gab. Auf der 600 Meter langen Zielgeraden war die Begeisterung kaum noch zu überbieten. Kurz vor dem Ziel sah Lisa die Zeitnehmung mitlaufen – und wusste, dass sie ihren Wunsch, den Rekord, schaffen würde. Jubelnd lief sie über die Ziellinie …
Der Aufstieg der Lisa Redlinger ging damit in Kopenhagen weiter steil nach oben. Erst heuer war ihr der große Durchbruch in der Halle, auf der Bahn und auf der Straße gelungen. Man kann gespannt sein, wohin ihre Reise auch international noch führen wird.
Zweimal Europa in der Road Mile
Zuvor hatte es zum Auftakt der Straßenlauf-WM zwei europäische Siege gegeben. In der Road Mile gewann der fünfmalige deutsche Meister Robert Farken in 3:51,80 vor Yared Nuguse (USA/3:52,33), der in Paris bei Olympia 1500-m-Bronze gewonnen hatte. Der Leipziger sagte: „Ich hatte das natürlich nicht erwartet. Aber ich habe ein bisschen von einer Medaille geträumt. Doch mit Gold nach Hause zu kommen, ist wirklich sehr, sehr cool.“ Mit seiner Zeit rückte Farken hinter Elliot Giles (Gb/3:51,3) an die zweite Stelle der „ewigen“ Weltbestenliste in der Straßen-Meile vor. Und: Farken war in allen sechs WM-Bewerben (Männer und Frauen) der einzige (!) deutsche Teilnehmer – und holte Gold. Perfekte Ausbeute!
Bei den Frauen feierte die Französin Agathe Guillemot in 4:22,74 über die Meile einen Triumph vor den Afrikanerinnen. Die Hallen-Europameisterin über 1500 m setzte sich gegen Freweyni Hailu (Äth/4:24,35) und Mirrian Cherop (Ken/4:25,71) durch. Hailu hatte vor drei Jahren bei der Premiere der Road Running World Championships in Riga Silber gewonnen und war zweimal Hallen-Weltmeisterin (1500 m und 3000 m).
Am Sonntag folgt der Halbmarathon
Am Sonntag finden die Bewerbe im Halbmarathon statt. Bei den Frauen ruhen die rot-weiß-roten Hoffnungen auf Rekordlerin Julia Mayer. Sie scheint in der Form, ihren Rekord von 1:11:09 brechen zu können. Bei den Männern sind von Österreich Aaron Gruen, der wie Julia Mayer bei den Frauen im Halbmarathon und im Marathon bei den Männern die ÖLV-Rekorde hält, und Timo Hinterndorfer am Start. Hinterndorfer strebt eine Verbesserung seines U23-Rekordes von 1:02:34 an.
Entwicklung des ÖLV-Rekords über 5 km der Frauen:
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