Redlinger sensationell! Mit Rekord Nr. 14 der Welt

Zweimal Europa in der Road Mile

Zuvor hatte es zum Auftakt der Straßenlauf-WM zwei europäische Siege gegeben. In der Road Mile gewann der fünfmalige deutsche Meister Robert Farken in 3:51,80 vor Yared Nuguse (USA/3:52,33), der in Paris bei Olympia 1500-m-Bronze gewonnen hatte. Der Leipziger sagte: „Ich hatte das natürlich nicht erwartet. Aber ich habe ein bisschen von einer Medaille geträumt. Doch mit Gold nach Hause zu kommen, ist wirklich sehr, sehr cool.“ Mit seiner Zeit rückte Farken hinter Elliot Giles (Gb/3:51,3) an die zweite Stelle der „ewigen“ Weltbestenliste in der Straßen-Meile vor. Und: Farken war in allen sechs WM-Bewerben (Männer und Frauen) der einzige (!) deutsche Teilnehmer – und holte Gold. Perfekte Ausbeute!