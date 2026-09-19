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„Krone“-Herzensmensch

Zwei Freunde sporteln für schwer kranke Kinder

Kärnten
19.09.2026 12:00
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Mit ihrem „Ironman-Projekt“ sammelten Rene Hartl und Andreas Schmid  rund 8000 Euro an Spenden für die mobile Kinderkrankenpflege. Die beiden jungen Sportler werden in der Kategorie U25 bei unserer Herzensmensch-Aktion ausgezeichnet. 

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„Ich hab‘ die Burschen zur Herzensmensch-Aktion nominiert, weil sie einiges geleistet haben. So ein Projekt in die Wege zu leiten, ist für mich etwas ganz Besonderes“, ist Erwin Hartl stolz auf seinen Sohn Rene und dessen besten Freund Andreas Schmid.

Die beiden starteten die Initiative „FULL DISTANCE – FULL HEART: Jeder Kilometer zählt“. Durch die Teilnahme am Ironman wollten die beiden nicht nur über ihre Grenzen hinausgehen – sie sammelten dabei auch Spenden für MOKI, die mobile Kinderkrankenpflege.

Wenn aus sportlichem Einsatz soziales Engagement wird
Durch Andreas‘ Mutter wurden die jungen Sportler auf einen Fall im Bekanntenkreis aufmerksam, in dem ein enger Freund den Verlust seines schwer kranken Geschwisterkindes verarbeiten musste.

Erwin (mitte) ist stolz auf seinen Sohn Rene (li.) und dessen besten Freund Andreas und ...
Erwin (mitte) ist stolz auf seinen Sohn Rene (li.) und dessen besten Freund Andreas und nominierte die beiden jungen Sportler als Herzensmenschen – mit Erfolg.(Bild: Handler Wolfgang)
Viele Freunde und Bekannte waren beim Ironman dabei.
Viele Freunde und Bekannte waren beim Ironman dabei.(Bild: Handler Wolfgang)
Rene und Andreas mit Rennrad und Medaille.
Rene und Andreas mit Rennrad und Medaille.(Bild: Handler Wolfgang)

Sponsoren waren schnell gefunden, doch mitten in der Vorbereitung kam die Schocknachricht: Rene hat sich verletzt. „Ich war leider alleine am Start, Rene musste operiert werden. Am Wettkampftag war ich selbst dann auch ein wenig krank. Es wäre schöner gewesen, wenn wir den Ironman gemeinsam gemacht hätten. Rene war aber an der Seitenlinie und hat mich angefeuert“, erzählt Andreas.

In Zukunft wird weiter für den guten Zweck gesportelt 
Rene möchte mit der Aktion auch zum Nachdenken anregen: „Viele Menschen sollten einmal realisieren, wie gut es uns geht, was wir alles besitzen und dass die meisten Probleme, welche wir als ,Probleme‘ bezeichnen, eigentlich gar keine sind.“ Auch Andreas betont: „Wichtig ist es, wertzuschätzen, was man hat und zufrieden sein.“ Insgesamt konnten so rund 8000 Euro an Spenden lukriert werden.

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Auch in Zukunft wollen die beiden sportlich aktiv sein und dabei Gutes tun: „Wenn Rene wieder gesund ist, starten wir wieder voll durch“, strahlen die jungen Sportler, die heuer als U25-Herzensmenschen ausgezeichnet werden.

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