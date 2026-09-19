Zwei Freunde sporteln für schwer kranke Kinder

In Zukunft wird weiter für den guten Zweck gesportelt

Rene möchte mit der Aktion auch zum Nachdenken anregen: „Viele Menschen sollten einmal realisieren, wie gut es uns geht, was wir alles besitzen und dass die meisten Probleme, welche wir als ,Probleme‘ bezeichnen, eigentlich gar keine sind.“ Auch Andreas betont: „Wichtig ist es, wertzuschätzen, was man hat und zufrieden sein.“ Insgesamt konnten so rund 8000 Euro an Spenden lukriert werden.