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Beim Hadnfest eröffnet

Pavillon verbindet Genuss, Kultur und Bewegung

Kärnten
19.09.2026 14:00
Der Genuss-Pavillon ist täglich geöffnet.
Der Genuss-Pavillon ist täglich geöffnet.(Bild: Gemeinde Neuhaus)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Ein zentraler Treffpunkt für Genießer, Besucher und Radfahrer sollte das „GenussWerk Südkärnten: Južna Koroška“ werden. Heute, Samstag, wurde es vor dem Landgasthof Hafner in Oberdorf (Gemeinde Neuhaus) eröffnet.

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Den brandneuen Pavillon sieht man bereits von weitem, wenn man in die Gemeinde Neuhaus einfährt. Das „GenussWerk Südkärnten: Južna Koroška“ ist nicht nur Verkaufsfläche für regionale Landwirte und Direktvermarkter, sondern auch Mobilitätsdrehscheibe für Radfahrer. Wer stehen bleibt, kanns ich über die Region informieren: Von Museum Liaunig bis hin zu den Hadnwirten, sind alle Besonderheiten der Gemeinde vertreten.

Etwas mehr als 529.000 Euro hat das Bauwerk gekostet; finanziert wird es vor allem über Fördermittel von Land und Bund. Die Gemeinde trägt nur knapp 7000 Euro selbst. 

Wer einkauft, kann das übrigens immer montags bis sonntags von 5 bis 22 Uhr mit einem eingebauten Selbstbedienungssystem. Geplant ist aber auch, immer wieder Veranstaltungen sowie einen regionalen Genuss-Markt stattfinden zu lassen. Pünktlich zum Hadnfest wurde das „GenussWerk“ jetzt eröffnet. Das Fest findet auch morgen, Sonntag, noch statt. Beim Landgasthaus Luckner gibt‘s ab 11 Uhr etwa einen Frühschoppen mit den Volxbradlern.

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