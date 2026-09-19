Pavillon verbindet Genuss, Kultur und Bewegung

Wer einkauft, kann das übrigens immer montags bis sonntags von 5 bis 22 Uhr mit einem eingebauten Selbstbedienungssystem. Geplant ist aber auch, immer wieder Veranstaltungen sowie einen regionalen Genuss-Markt stattfinden zu lassen. Pünktlich zum Hadnfest wurde das „GenussWerk“ jetzt eröffnet. Das Fest findet auch morgen, Sonntag, noch statt. Beim Landgasthaus Luckner gibt‘s ab 11 Uhr etwa einen Frühschoppen mit den Volxbradlern.