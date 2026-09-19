Pfefferspray-Attacke bei Innsbrucker Diskothek

Wilde Szenen dürften sich in der Nacht auf Samstag bei einer Diskothek in Innsbruck abgespielt haben. Dabei soll es eine Pfefferspray-Attacke gegeben haben. Rund 40 Betroffene seien beteiligt gewesen. Vier Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.
In der Nacht auf Samstag war bei einer Diskothek in Innsbruck ein Großaufgebot an Einsatzkräften gefragt. Das Rote Kreuz, zwei Notarztfahrzeuge, vier Rettungswagen, die Sondereinsatzgruppe Innsbruck sowie die Feuerwehr und die Polizei mussten ausrücken.
Vier Personen im Spital
Der Grund soll eine Pfefferspray-Attacke gewesen sein. 40 Personen waren durch den Einsatz betroffen, vier von ihnen mussten sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Genauer Hintergrund noch unklar
Ein Pressesprecher der Tiroler Polizei bestätigte den Vorfall und gab an, dass auch Sicherheitspersonal an den wilden Szenen beteiligt gewesen war. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.
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