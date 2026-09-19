KI-Irrtum: Schiff aus China fast von USA gestürmt

Kampfflugzeuge waren schon in der Luft

US-Soldaten hätten sich bereits darauf vorbereitet, das Schiff zu entern. sogar Flugzeuge der Air Force seien bereits in der Luft gewesen. Der Einsatz wurde abgebrochen, nachdem Beamte herausgefunden hatten, dass ein von einem Analysten genutzter KI-Chatbot die Ladung des Schiffes falsch identifiziert habe.