Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Komplett falsch“

KI-Irrtum: Schiff aus China fast von USA gestürmt

Außenpolitik
19.09.2026 15:36
US-Soldaten hätten wegen eines KI-Irrtums beinahe ein chinesisches Schiff gestürmt. (Symbolbild)
US-Soldaten hätten wegen eines KI-Irrtums beinahe ein chinesisches Schiff gestürmt. (Symbolbild)(Bild: AFP/STR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dieser KI-Irrtum wäre beinahe ins Auge gegangen: Ein „komplett falscher“ Geheimdienstbericht, den das US-Militär mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz (KI) erstellen ließ, hätte fast dazu geführt, dass Soldaten ein chinesisches Schiff gestürmt hätten. Erst in letzter Minute konnte laut CNN Schlimmeres verhindert werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie der US-Sender unter Berufung „auf mit dem Vorfall vertraute Kreise“ berichtet, hat sich die Beinahe-Katastrophe bereits im Frühjahr im Nahen Osten ereignet. Demnach warnte der fehlerhafte KI-Bericht vor einer angeblichen Ladung des Schiffes mit Komponenten für Atomwaffen. Die falschen Informationen hätten demnach „fast einen Krieg verursacht“.

Kampfflugzeuge waren schon in der Luft
US-Soldaten hätten sich bereits darauf vorbereitet, das Schiff zu entern. sogar Flugzeuge der Air Force seien bereits in der Luft gewesen. Der Einsatz wurde abgebrochen, nachdem Beamte herausgefunden hatten, dass ein von einem Analysten genutzter KI-Chatbot die Ladung des Schiffes falsch identifiziert habe.

Fatale Fehleinschätzung
Der KI-Bot soll laut CNN öffentlich zugängliche Informationen mit Geheimdienstinformationen verknüpft haben und so zu seiner fatalen Fehleinschätzung gekommen sein. Der Analyst nutzte demnach dann abermals KI, um einen Geheimdienstbericht zu verfassen, den er dann verbreitete.

Was das Schiff tatsächlich geladen hatte und wohin es unterwegs war, blieb unklar. Die US-Streitkräfte und das Pentagon äußerten sich noch nicht zu dem Vorfall.

Lesen Sie auch:
Namentlich bezichtigt wird unter anderem der chinesische KI-Entwickler DeepSeek.
Vor Xi-Besuch
USA werfen China Abschöpfen von KI-Technologie vor
09.09.2026
Kritik an UN-Bericht
Weißes Haus: „Nur Iran beging Kriegsverbrechen“
18.09.2026

Warnungen vor KI häufen sich
In jüngster Zeit häuften sich Warnungen über die Gefahren, die vom Einsatz Künstlicher Intelligenz ausgehen. Ein Mitarbeiter des Unternehmens Anthropic sagte unlängst, die Chancen, dass KI die Menschheit innerhalb des nächsten Jahrzehnts auslöschen könnte, lägen bei mehr als zehn Prozent.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
19.09.2026 15:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
252.676 mal gelesen
Günther Paal
Adabei Österreich
„TWM“-Lisa zieht ins Forsthaus: „Hab‘ immer Lust“
163.535 mal gelesen
„Teenager werden Mütter“-Star Lisa zieht mit ihrem Freund Geri ins „Forsthaus Rampensau“. 
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
157.782 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1658 mal kommentiert
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Jetzt erste Anzeige
1143 mal kommentiert
„Das Kopftuchverbot für bis 14-Jährige ist umzusetzen“, heißt es.
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
1098 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Mehr Außenpolitik
Krone Plus Logo
Zweiter Kunst-Aufreger
So kam es zu Sobotkas teurem Parlaments-Porträt
„Komplett falsch“
KI-Irrtum: Schiff aus China fast von USA gestürmt
Wehrdienstreform
Regierung trifft sich am Sonntag zum Geheimgipfel
Im Schwarzen Meer
Russen nehmen ukrainische Frachtschiffe ins Visier
„Krone“-Kommentar
Kanada: Rückkehr eines verlorenen Sohns
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf