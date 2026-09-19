Heidi Klum enthüllt, was sie unterm Dirndl trägt!

Und weil Heidi nicht nur Wiesn-Königin, sondern längst auch „Queen of Halloween“ ist, steht auch schon die nächste große Klum-Party vor der Tür. Welches Kostüm die 53-Jährige heuer tragen wird, ist natürlich noch ein gut gehütetes Geheimnis. Nur so viel verriet sie dem „People“-Magazin bereits: „Es passt sehr gut zu Rotwein. Es ist sehr, sehr blutig.“