Heidi Klum enthüllt, was sie unterm Dirndl trägt!

Dass Heidi Klum im Dirndl eine fantastische Figur macht, davon konnten sich die Fans bereits am Donnerstagabend beim „HeidiFest“ ein Bild machen. Doch jetzt hatte die 53-Jährige einen sexy Nachschlag parat und enthüllte auf Instagram, was sie unter der der Tracht trug ...
Wie jede Frau weiß auch Heidi Klum, dass es für Traumkurven in der Tracht auch auf das „Darunter“ ankommt. Denn nur, wenn der BH auch gute Dienste leistet, wird es etwas mit dem wohlgeformten Dirndl-Dekolleté!
Heidi lässt Hüllen fallen
Aber als Ex-Engel und Intimissimi-Model ist die 53-Jährige bei der Wahl von sexy Wäsche längst Expertin, wie Heidi jetzt auf Instagram beweist. „Das Geheimnis eines perfekten Dirndl Looks? Die perfekte Oktoberfest-Unterwäsche von Intimissimi“, schrieb sie in einem aktuellen Posting.
Sehen Sie hier das heiße Dessous-Posting von Heidi Klum:
Und so viel steht fest: Die weißen Dessous des italienischen Labels, die Klum während ihres „HeidiFests“ unter ihrem gelben Sportalm-Dirndl trug, sind viel zu heiß, um sie zu verstecken. Weshalb die Model-Beauty in ihrem Insta-Clip auch einfach mal die Hüllen fallen ließ, um zu zeigen, dass BH und Höschen auch wirklich wie angegossen sitzen.
Ganz zur Freude ihrer Fans! Die verschickten nämlich nicht nur zahlreiche Herzchen, sondern überhäuften Heidi auch mit Komplimenten. „Die Königin“, schrieb ein Fan in den Kommentaren. Ein anderer jubelte: „Was für eine Hübsche! Wahnsinn! Weiter so!“
Heidi verrät Details zu Halloween-Kostüm
Bereits zum zweiten Mal in Folge lud Heidi Klum Promis wie Naomi Campbell, Nicole Scherzinger, Anna Ermakova oder Larissa Marolt am Donnerstag zu ihrem „HeidiFest“, das auch auf RTL zu sehen war, ins Münchner Hofbräuhaus.
Und weil Heidi nicht nur Wiesn-Königin, sondern längst auch „Queen of Halloween“ ist, steht auch schon die nächste große Klum-Party vor der Tür. Welches Kostüm die 53-Jährige heuer tragen wird, ist natürlich noch ein gut gehütetes Geheimnis. Nur so viel verriet sie dem „People“-Magazin bereits: „Es passt sehr gut zu Rotwein. Es ist sehr, sehr blutig.“
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