Biker-Opa (84) überholte bei Sperrlinie: Gestürzt!

Besonders eilig hatte es wohl ein 84-jähriger Deutscher am Samstagvormittag mit seinem Motorrad in Seefeld (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land)! Er überholte zwei Autos und touchierte eines davon. Danach stürzte er und verletzte sich erheblich.
Kurz vor 10 Uhr war ein 34-jähriger Deutscher mit seinem Pkw in Richtung Seefeld unterwegs. Er fuhr auf der linken Fahrspur der zweispurigen Fahrbahn. Auf der rechten Spur war ein 62-jähriger Deutscher mit seinem Auto in dieselbe Richtung unterwegs.
Sperrlinie überfahren
Hinter ihnen hatte es der 84-jährige Deutscher mit seinem Motorrad wohl besonders eilig. Er setzte zum Überholen der beiden Autos an und überfuhr dafür die Sperrlinie. „Aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs versuchte der Motorradfahrer, sich zu früh wieder auf seiner Fahrspur einzuordnen“, erklärt die Polizei.
Dabei touchierte er das Auto des 34-Jährigen und verlor die Kontrolle über sein Bike. Er stürzte und blieb auf der Fahrbahn liegen. Auch sein Motorrad schlitterte noch einige Meter entlang der Fahrbahn.
Senior im Spital
Der Senior zog sich bei dem Unfall erhebliche Verletzungen zu. Sanitäter des Roten Kreuzes und die Besatzung des Notarzthubschraubers versorgten den Mann an Ort und Stelle. Er wurde schließlich in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen.
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