Biker-Opa (84) überholte bei Sperrlinie: Gestürzt!

Sperrlinie überfahren

Hinter ihnen hatte es der 84-jährige Deutscher mit seinem Motorrad wohl besonders eilig. Er setzte zum Überholen der beiden Autos an und überfuhr dafür die Sperrlinie. „Aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs versuchte der Motorradfahrer, sich zu früh wieder auf seiner Fahrspur einzuordnen“, erklärt die Polizei.