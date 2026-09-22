Militärjet stürzt bei US-Airbase in Deutschland ab

Offenbar bei Übung abgestürzt

Nach Informationen von ntv soll bei einer Übung am Nachmittag etwas schiefgegangen sein. Der Pilot sei offenbar mit dem Leben davongekommen. Bereits zuvor hatte der SWR unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, dass am Nachmittag zwei Maschinen gestartet seien und eine davon abgestürzt sein soll.