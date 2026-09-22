Riesige Rauchsäule
Militärjet stürzt bei US-Airbase in Deutschland ab
Eine große Rauchsäule über dem US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem hat am Dienstagnachmittag für Aufsehen gesorgt. Im Bereich der Airbase in der Eifel ist ein Militärflugzeug abgestürzt. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde dabei eine Person verletzt. Der Pilot soll den Absturz offenbar überlebt haben.
Nach dem Absturz waren Kräfte des Brand- und Katastrophenschutzes des Eifelkreises Bitburg-Prüm im Einsatz. Die Einsatzmaßnahmen wurden inzwischen beendet. Zum Unfallhergang und zu weiteren Einzelheiten könne die Kreisverwaltung derzeit keine Angaben machen. Auch die US-Luftwaffe machte zunächst keine Angaben zu dem Unglück.
Offenbar bei Übung abgestürzt
Nach Informationen von ntv soll bei einer Übung am Nachmittag etwas schiefgegangen sein. Der Pilot sei offenbar mit dem Leben davongekommen. Bereits zuvor hatte der SWR unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, dass am Nachmittag zwei Maschinen gestartet seien und eine davon abgestürzt sein soll.
Demnach könnte sich der Pilot mit dem Schleudersitz gerettet haben. Diese Angaben sind bislang nicht von den US-Streitkräften oder deutschen Behörden bestätigt.
Mehrere Anwohner berichteten laut SWR von einer großen schwarzen Rauchsäule über dem Gelände. Die Stadtbürgermeisterin von Speicher, Birthe Thomsen (CDU), sagte dem Sender, sie habe beobachtet, wie ein Jet schnell an Höhe verloren habe. Kurz darauf sei Rauch aufgestiegen.
Rund 20 F-16 stationiert
Welche Maschine abgestürzt ist, ist weiterhin nicht offiziell bekannt. In Spangdahlem ist eine F-16-Kampfjetstaffel mit rund 20 Flugzeugen stationiert. Sie unterstützt weltweit Einsätze der US-Luftwaffe und der NATO und gilt als Kernstück des Flugplatzes.
Am Standort arbeiten nach Angaben von ntv rund 5000 militärische und zivile Mitarbeiter sowie deren Angehörige. Zudem beschäftigt der US-Flugplatz demnach rund 700 bis 800 Deutsche.
Schon 2019 stürzte F-16 ab
Ein ähnlicher Unfall ereignete sich zuletzt im Oktober 2019. Damals stürzte eine US-F-16 bei einem Routine-Übungsflug in einem Wald bei Zemmer-Rodt im Kreis Trier-Saarburg ab. Der Pilot rettete sich mit dem Schleudersitz und kam mit leichten Verletzungen davon.
Die US-Luftwaffe ist bereits seit Mitte der 1950er-Jahre in Spangdahlem präsent. Die Airbase zählt neben Ramstein bei Kaiserslautern zu den wichtigsten US-Militärflugplätzen in Deutschland.
Vor einigen Jahren gab es unter dem damaligen und heutigen US-Präsidenten Donald Trump Pläne für einen Abzug. Diese wurden von der US-Regierung jedoch nicht umgesetzt und 2021 auf Eis gelegt. Die Entscheidung sorgte damals in der Eifel für Erleichterung.
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