DFB-Legende heiratet 23 Jahre jüngere Freundin

Bei einer deutschen Fußball-Legende läuten bald die Hochzeitsglocken. Michael Ballack, Vize-Weltmeister von 2002, hat sich mit seiner Freundin verlobt.
Wie die „Bild“-Zeitung am Dienstag online berichtete, habe Ballack (49) vor zwei Monaten im Portugal-Urlaub um die Hand seiner 23 Jahre jüngeren Partnerin Sophia angehalten.
Für Ballack zweite Ehe
Der frühere Bayern- und Chelsea-Star, der heute unter anderem als TV-Experte bei DAZN arbeitet, ist seit vier Jahren mit der Münchnerin liiert. Für Ballack wird es die zweite Ehe sein, er war bis 2012 mit der Mutter seiner drei Söhne verheiratet.
2021 musste der mehrmalige DFB-Kapitän einen schweren Schicksalsschlag erleiden, als sein Sohn Emilio bei einem Quad-Unfall im Alter von nur 18 Jahren ums Leben kam.
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