Tourist will Bub (15) retten – geht selbst unter

Vater und Sohn gerieten in Not

An Bord befanden sich neben Dahal ein befreundetes Paar sowie dessen zwei Söhne im Alter von zehn und 15 Jahren. Der 46-jährige Vater und sein 15-jähriger Sohn sprangen laut den italienischen Berichten gegen 13.30 Uhr ins Wasser, um zu schwimmen. Kurz darauf gerieten beide offenbar in Schwierigkeiten und konnten sich nur noch schwer über Wasser halten.