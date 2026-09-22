Zum Start gleich den Spielmacher gefeuert!

Teil zwei der neuen „Krone“-Serie REIHE 2, bei der Menschen im Sport vor den Vorhang geholt werden, die sonst nicht im Rampenlicht stehen, mit Leidenschaft und viel Herzblut das Werkl am Laufen halten – inklusive Video-Portrait (siehe oben)! Diesmal Michael Sonvilla von Fußball-Stadtligist Red Star Penzing.
Auch so kann eine Erfolgsgeschichte beginnen: „Vor meiner zweiten Einheit kommt ein Spieler zu spät, sagt, er ist der Zehner und spielt nur im zentralen Mittelfeld“, erinnert sich Michael Sonvilla an 2008. Seine Antwort: „Du warst der Zehner und spielst bei mir keine Minute. Pack deine Sachen!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.