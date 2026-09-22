Zum Start gleich den Spielmacher gefeuert!

Auch so kann eine Erfolgsgeschichte beginnen: „Vor meiner zweiten Einheit kommt ein Spieler zu spät, sagt, er ist der Zehner und spielt nur im zentralen Mittelfeld“, erinnert sich Michael Sonvilla an 2008. Seine Antwort: „Du warst der Zehner und spielst bei mir keine Minute. Pack deine Sachen!“