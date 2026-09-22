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Heli flog Masten ein

Für Nachtspringen geht Bergisel endlich Licht auf

Ski Nordisch
22.09.2026 18:30
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Hubschrauber-Einsatz am Dienstagvormittag im Bergisel-Stadion. Ein Lasten-Heli flog die Masten für die neue Flutlichtanlage an der Olympia-Schanze ein. In Innsbruck sind in Zukunft endlich auch Nachtspringen möglich. Lesen Sie alles über die millionenschwere Investition.

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Das Knattern des schweren Last-Hubschraubers war am Dienstag fast in ganz Innsbruck zu hören. Um Punkt 10.34 Uhr trudelte der „Super-Puma“ auf dem Bergisel mit der ersten, tonnenschweren Fracht ein.

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