Für Nachtspringen geht Bergisel endlich Licht auf

Hubschrauber-Einsatz am Dienstagvormittag im Bergisel-Stadion. Ein Lasten-Heli flog die Masten für die neue Flutlichtanlage an der Olympia-Schanze ein. In Innsbruck sind in Zukunft endlich auch Nachtspringen möglich. Lesen Sie alles über die millionenschwere Investition.