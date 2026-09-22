Van der Bellen: „Das muss man offen aussprechen“

„Wir müssen mehr denn je für eine regelbasierte Weltordnung kämpfen“, sagte Stocker. Man erlebe derzeit einen „Bruch der internationalen Ordnung“. Regeln und Gewissheiten, auf die man sich lange verlassen habe, seien für manche nicht mehr verbindlich. Österreich müsse deshalb eine verlässliche Stimme bleiben. „Es muss das Recht gelten und nicht das Recht des Stärkeren“, betonte der Kanzler. Nicht Größe oder militärische Macht dürften über den Wert eines Staates entscheiden, sondern die Gleichheit der Staaten.