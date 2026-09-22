Konsel: „Das Potenzial wäre definitiv vorhanden“

Wenngleich man sagen muss, dass gerade der Keeper in Übersee eine hervorragende Figur machte, einige tolle Paraden hatte, auch in der K. o.-Phase gegen Spanien. Zu diesem Zeitpunkt war Alexander Schlager noch absoluter Einser bei RB Salzburg, in jeglicher Art und Weise unumstritten. Er hat sich als Stammkeeper im Nationalteam etabliert, es sich auch mit starken Leistungen verdient.