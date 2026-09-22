Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Überraschung in London

Tom Cruise mit roten Haaren bei „Digger“-Premiere

Society International
22.09.2026 19:49
Hollywood-Glamour mit einem gehörigen Schuss Extravaganz! Tom Cruise hat zur „Digger“-Premiere ...
Hollywood-Glamour mit einem gehörigen Schuss Extravaganz! Tom Cruise hat zur „Digger“-Premiere seinen Look mit roten Strähnen im Haar aufgefrischt.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tom Cruise sorgte bei der „Digger“-Weltpremiere in London für einen echten Hingucker! Der Hollywoodstar erschien mit rot gefärbten Haaren, Sonnenbrille und Absatzstiefeln. Dabei hatte er für seine neue Rolle gerade erst eine spektakuläre Verwandlung mit Bauchprothese und künstlichem Haar hinter sich.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 64-Jährige zeigte sich am Londoner Leicester Square zur Premiere seines neuen Films mit einer ungewohnten Haarfarbe. Deutlich zu erkennen hat der Superstar jetzt rot gefärbte Strähnen in den Haarspitzen. Dazu trug Cruise einen eleganten Smoking und Cowboyboots. 

Dabei ist der neue Look fast schon harmlos im Vergleich zu dem, was Cruise für seine Rolle in „Digger“ über sich ergehen lassen musste.

Nachdem er im Film künstlich gealtert wurde und eine Bauchprothese tragen musste, zeigt sich ...
Nachdem er im Film künstlich gealtert wurde und eine Bauchprothese tragen musste, zeigt sich Cruise nun in einem neuen Look.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Ungewohnte Rolle mit Bauchansatz und schütterem Haar
Der Action-Star („Top Gun“, „Mission: Impossible“) spielt in „Digger“ einen exzentrischen Ölbaron namens Digger Rockwell, der sich als Retter der Menschheit beweisen muss, nachdem er eine Katastrophe ausgelöst hat.

Cruise ist in dem Film ein ungewohnter Anblick. Er ist gealtert, hat einen Bauchansatz und schütteres, graues Haar. Für Cruise ist der Film ein ungewöhnliches Projekt. Nach jahrelangen spektakulären Actionrollen wagt er sich mit „Digger“ in eine deutlich schrillere und zugleich düsterere Richtung.

Der Action-Star spielt in „Digger“ einen exzentrischen Ölbaron namens Digger Rockwell, der sich ...
Der Action-Star spielt in „Digger“ einen exzentrischen Ölbaron namens Digger Rockwell, der sich als Retter der Menschheit beweisen muss, nachdem er eine Katastrophe ausgelöst hat.(Bild: Screenshot youtube.com/@WarnerBros)
Tom Cruise ist in „Digger“ jedenfalls kaum zu erkennen und in einer ungewohnten Rolle mit Bauch ...
Tom Cruise ist in „Digger“ jedenfalls kaum zu erkennen und in einer ungewohnten Rolle mit Bauch und schütteren, grauen Haaren.(Bild: Warner Bros.)

Hüller an der Seite von Cruise zu sehen
 „Digger„ von Alejandro González Iñárritu („The Revenant – Der Rückkehrer“, „Birdman“) soll am 1. Oktober in den österreichischen Kinos starten.

„House of the Dragon“-Star Emma D‘Arcy bei der Premiere von „Digger“
„House of the Dragon“-Star Emma D‘Arcy bei der Premiere von „Digger“(Bild: AP/Scott Garfitt)
Schauspielerin Sandra Hüller
Schauspielerin Sandra Hüller(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Schauspielerin Sophie Wilde
Schauspielerin Sophie Wilde(Bild: AP/Scott Garfitt)
Riz Ahmed
Riz Ahmed(Bild: AP/Scott Garfitt)

„Katastrophale Dimensionen“
Das Studio Warner Bros. hat den Film als „Komödie von katastrophalen Dimensionen“ beschrieben. Zur weiteren Besetzung gehören Sandra Hüller („Anatomie eines Falls“), Jesse Plemons („Bugonia“) und Riz Ahmed („Sound of Metal“). Für den vierfachen Oscar-Preisträger Iñárritu ist es der erste englischsprachige Film seit seinem Erfolg mit dem Rachedrama „The Revenant – Der Rückkehrer“ (2015).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
22.09.2026 19:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
191.468 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Deutschland
Skandal nach Tausenden Spanner-Videos von Wiesn
113.878 mal gelesen
Tatort „Teufelsrad“: In dem legendären Fahrgeschäft werden unfreiwillige Entblößungen gefilmt ...
Ski Alpin
Der Skizirkus trauert um seinen „Skischuh-Papst“
97.734 mal gelesen
Jonathan Nordbotten (l.) war einer von unzähligen Ski-Assen, die auf die Dienste ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1743 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1485 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1309 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Mehr Society International
Überraschung in London
Tom Cruise mit roten Haaren bei „Digger“-Premiere
Einen Monat nach Drama
Todesursache von Hayden Panettiere bekannt gegeben
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Angst vor Geist!
Ochsenknecht: Im Hotel verhängt er die Spiegel!
„Geht immer besser“
Thomas Gottschalk feiert auf Wiesn sein Comeback
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf