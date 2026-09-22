Tom Cruise mit roten Haaren bei „Digger“-Premiere

Tom Cruise sorgte bei der „Digger“-Weltpremiere in London für einen echten Hingucker! Der Hollywoodstar erschien mit rot gefärbten Haaren, Sonnenbrille und Absatzstiefeln. Dabei hatte er für seine neue Rolle gerade erst eine spektakuläre Verwandlung mit Bauchprothese und künstlichem Haar hinter sich.
Der 64-Jährige zeigte sich am Londoner Leicester Square zur Premiere seines neuen Films mit einer ungewohnten Haarfarbe. Deutlich zu erkennen hat der Superstar jetzt rot gefärbte Strähnen in den Haarspitzen. Dazu trug Cruise einen eleganten Smoking und Cowboyboots.
Dabei ist der neue Look fast schon harmlos im Vergleich zu dem, was Cruise für seine Rolle in „Digger“ über sich ergehen lassen musste.
Ungewohnte Rolle mit Bauchansatz und schütterem Haar
Der Action-Star („Top Gun“, „Mission: Impossible“) spielt in „Digger“ einen exzentrischen Ölbaron namens Digger Rockwell, der sich als Retter der Menschheit beweisen muss, nachdem er eine Katastrophe ausgelöst hat.
Cruise ist in dem Film ein ungewohnter Anblick. Er ist gealtert, hat einen Bauchansatz und schütteres, graues Haar. Für Cruise ist der Film ein ungewöhnliches Projekt. Nach jahrelangen spektakulären Actionrollen wagt er sich mit „Digger“ in eine deutlich schrillere und zugleich düsterere Richtung.
Hüller an der Seite von Cruise zu sehen
„Digger„ von Alejandro González Iñárritu („The Revenant – Der Rückkehrer“, „Birdman“) soll am 1. Oktober in den österreichischen Kinos starten.
„Katastrophale Dimensionen“
Das Studio Warner Bros. hat den Film als „Komödie von katastrophalen Dimensionen“ beschrieben. Zur weiteren Besetzung gehören Sandra Hüller („Anatomie eines Falls“), Jesse Plemons („Bugonia“) und Riz Ahmed („Sound of Metal“). Für den vierfachen Oscar-Preisträger Iñárritu ist es der erste englischsprachige Film seit seinem Erfolg mit dem Rachedrama „The Revenant – Der Rückkehrer“ (2015).
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