Tom Cruise mit roten Haaren bei „Digger“-Premiere

„Katastrophale Dimensionen“

Das Studio Warner Bros. hat den Film als „Komödie von katastrophalen Dimensionen“ beschrieben. Zur weiteren Besetzung gehören Sandra Hüller („Anatomie eines Falls“), Jesse Plemons („Bugonia“) und Riz Ahmed („Sound of Metal“). Für den vierfachen Oscar-Preisträger Iñárritu ist es der erste englischsprachige Film seit seinem Erfolg mit dem Rachedrama „The Revenant – Der Rückkehrer“ (2015).