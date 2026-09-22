Witz-Strafe für Juventus nach Schweigeminute

Die italienische Fußball-Liga hat Juventus Turin mit einer Strafzahlung von „nur“ 10.000 Euro belegt, nachdem Fans der „Alten Dame“ eine Schweigeminute gestört hatten.
Während des Gedenkens an den ehemaligen Nationalspieler Sandro Mazzola – eine Klub-Legende bei Inter Mailand – waren im Turiner Stadion Rufe zu vernehmen, einige Anhänger drehten dem Spielfeld bewusst den Rücken zu. Juventus hatte dies nach dem Heimspiel gegen Atalanta Bergamo verurteilt.
Mazzola verstarb mit 83 Jahren am vergangenen Samstag. Für Inter spielte er in den Sechzigern und Siebzigern seine gesamte 17-jährige Profikarriere.
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