Witz-Strafe für Juventus nach Schweigeminute

Während des Gedenkens an den ehemaligen Nationalspieler Sandro Mazzola – eine Klub-Legende bei Inter Mailand – waren im Turiner Stadion Rufe zu vernehmen, einige Anhänger drehten dem Spielfeld bewusst den Rücken zu. Juventus hatte dies nach dem Heimspiel gegen Atalanta Bergamo verurteilt.