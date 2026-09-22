99ers-Kapitän würde für Portugal Eishockey spielen

Mit Stolz trägt er das „C“ auf der Brust: Marcus Vela ist seit dieser Saison der neue Kapitän der Graz99ers. Die „Krone“ sprach vor dem Heimspiel gegen Bozen (Mittwoch, 18.30 Uhr) mit dem Kanadier über seine neue Rolle, warum er den Titel nicht nur verteidigen will und warum er für Portugal Eishockey spielen würde.
Dieser Mann lebt nicht nach Klischees. Nur Eishockey? Nicht bei Marcus Vela. Der 29-Jährige ist zwar gebürtiger Kanadier, wo der Pucksport freilich Nationalsport ist. Doch den 99ers-Stürmer, der diese Saison die Grazer als Kapitän übers Eis führt, hat schon seit frühester Kindheit auch das Fußballfieber gepackt. Die Fußball-WM letzten Sommer war Pflichtprogramm. Die Daumen drückte er dabei Portugal. Aber warum ausgerechnet Cristiano Ronaldo & Co.?
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