99ers-Kapitän würde für Portugal Eishockey spielen

Dieser Mann lebt nicht nach Klischees. Nur Eishockey? Nicht bei Marcus Vela. Der 29-Jährige ist zwar gebürtiger Kanadier, wo der Pucksport freilich Nationalsport ist. Doch den 99ers-Stürmer, der diese Saison die Grazer als Kapitän übers Eis führt, hat schon seit frühester Kindheit auch das Fußballfieber gepackt. Die Fußball-WM letzten Sommer war Pflichtprogramm. Die Daumen drückte er dabei Portugal. Aber warum ausgerechnet Cristiano Ronaldo & Co.?