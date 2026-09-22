Wienerin bei Möbelkauf vergewaltigt: 8 Jahre Haft

25-Jähriger will einen Funken gespürt haben

Den angeklagten Türken lässt das unbeeindruckt. Er gibt seine Version zum Besten. Sie hätten miteinander geflirtet. Im Prozess kann er jedoch nicht einmal sein Geburtsdatum ohne Dolmetscherin nennen. „Sie hat mir dann mit einem Lächeln ein Glas Wasser gebracht. Das war ein romantischer Moment“, meint der junge Mann. Danach sei es sofort zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen.