Nun Aufregung wegen Asbest-Verdacht bei Schulen

Dort ließ die Frau den Staub von einem neuen, provisorischen Schotterparkplatz untersuchen – das Ergebnis war positiv. Für die Südburgenländerin ist dies der Beleg, dass sich wohl bei vielen Schulen belastetes Material befinden dürfte – als Splitt, Bodenbelag, Asphalt oder Dekostein. „Es sollte aber überhaupt kein Asbestmaterial vor Schulen oder generell in der Umgebung von Menschen sein“, meint sie. Sie tritt für mehr Informationen zum Thema Asbest gerade bei Schülern ein. Derzeit müssten sich die Kinder das Wissen selbst zusammensuchen.