Sturz mit E-Scooter: Lenker stellt sich mit Mutter

Bursche blieb reglos liegen

Wie berichtet, waren der 14-Jährige und der Zwölfjährige am Montag gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs. In einer Parallelstraße zur Pfalzgasse touchierte der Lenker einen Randstein, beide Burschen stürzten. Der Zwölfjährige blieb mit schweren Kopfverletzungen reglos liegen und musste in kritischem Zustand in ein Spital gebracht werden.