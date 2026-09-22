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Schauer ziehen ab

Klar und kühl: Das bringt die Nacht auf Mittwoch

Österreich
22.09.2026 18:00
Am Abend klingen die letzten Schauer ab. Die Nacht wird vielerorts kühl und klar.
Am Abend klingen die letzten Schauer ab. Die Nacht wird vielerorts kühl und klar.(Bild: Georg - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem wechselhaften Dienstag dürfen sich viele Österreicher am Abend auf deutlich ruhigeres Wetter freuen. Während es am Nachmittag vor allem an der Alpennordseite zwischen der Buckligen Welt und Salzburg noch immer wieder geregnet hat, klingen die letzten Schauer im Laufe des Tages ab.

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In der Nacht auf Mittwoch kehrt dann fast überall Ruhe ein: Es bleibt trocken, die Wolken machen vielerorts Platz und über weiten Teilen des Landes kann sogar der Sternenhimmel bestaunt werden. Auch der anfangs noch teils lebhafte Nordwestwind flaut zunehmend ab. Frisch wird es allerdings: Die Temperaturen sinken auf 1 bis 11 Grad.

Mittwoch bringt viel Sonne
Zur Wochenmitte zeigt sich der Herbst dann von seiner freundlichen Seite. Von der Früh weg scheint verbreitet die Sonne, zeitweise bleibt der Himmel sogar wolkenlos. Später ziehen zwar dünne Schleierwolken auf, Regen ist aber keiner in Sicht.

Mit 15 bis 22 Grad wird es tagsüber angenehm mild, am wärmsten bleibt es im Westen. In der Früh heißt es allerdings Jacke anziehen: Dann liegen die Temperaturen vielerorts nur zwischen 1 und 10 Grad.

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