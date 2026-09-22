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„Keine Kapitulation“

Der Iran stellt Gespräche mit den USA in Aussicht

Außenpolitik
22.09.2026 16:00
Irans Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf hat neue Gespräche mit den USA in Aussicht ...
Irans Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf hat neue Gespräche mit den USA in Aussicht gestellt.(Bild: AP/Hadi Mizban)
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Von krone.at

Die iranische Führung hat am Dienstag wieder Verhandlungen mit den USA in Aussicht gestellt. „Diplomatie bedeutet keine Kapitulation, sondern die Umwandlung der Stärke auf dem Feld in politische Errungenschaften“, sagte Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf. Derzeit sind die diplomatischen Bemühungen festgefahren.

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Seit mehreren Wochen gibt es keine Anzeichen für ein Ende des Iran-Kriegs. Der Parlamentspräsident signalisierte dennoch keine Bereitschaft zu schnellen Zugeständnissen. „Er muss wissen, dass er dem iranischen Volk und den Streitkräften seine Macht nicht aufzwingen kann“, sagte Qalibaf an US-Präsident Donald Trump gerichtet. Ein hochrangiger iranischer Diplomat sagte wiederum, dass die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder geöffnet werden könnte. Voraussetzung sei, dass die USA den militärischen Druck verringern und die Blockade iranischer Häfen aufheben.

Der bekannte iranische Oppositionspolitiker Mehdi Karroubi, der jahrelang unter Hausarrest stand, forderte unterdessen den iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian zu einem Treffen mit Trump auf. Teheran müsse den Mut aufbringen, selbst geschaffene Tabus zu überwinden. „Obwohl wir wissen, dass die Gegenseite im üblichen Sinne nicht vertrauenswürdig ist, gibt es keinen anderen Weg, als den Weg der Diplomatie zu beschreiten (...)“, befand er.

Masoud Pezeshkian bei seiner Ankunft in New York
Masoud Pezeshkian bei seiner Ankunft in New York(Bild: AP)
Irans Außenminister Abbas Araqchi
Irans Außenminister Abbas Araqchi(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI / AFP)

Hardliner für weitere Eskalation
US-Außenminister Marco Rubio sagte, dass Trump bereit sei, sich mit Pezeshkian oder auch jedem anderen zu treffen. Trump sei ein Geschäftsmann, der aus der Welt der Pragmatik komme. Der US-Präsident hatte zuvor damit gedroht, die iranische Wirtschaft zu zerstören oder die Führung des Landes zu entfernen, sollte kein Abkommen mit den Vereinigten Staaten zustande kommen.

Iranische Hardliner haben daraufhin mit dem Einsatz neuartiger Waffen und Schläge gegen bisher verschonte Gebiete gedroht. „Wenn es zu einer neuen Aggression kommt, werden wir mit Sicherheit die Waffen und die Geografie des Krieges ändern“, sagt der Sprecher der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Mohebbi. Die iranische Führung sei auf einen längeren Konflikt vorbereitet.

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Der Iran-Krieg dürfte eines der Hauptthemen der diesjährigen UNO-Generaldebatte in New York sein. Der Delegation, die von Pezeshkian angeführt wird, wurden Beschränkungen auferlegt. Einem Teil wurde die Einreise verweigert. Pezeshkian wird am Mittwoch seine Rede halten. Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat ein Treffen mit ihrem iranischen Amtskollegen Abbas Araqchi geplant.

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