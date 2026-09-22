Der Iran stellt Gespräche mit den USA in Aussicht

Seit mehreren Wochen gibt es keine Anzeichen für ein Ende des Iran-Kriegs. Der Parlamentspräsident signalisierte dennoch keine Bereitschaft zu schnellen Zugeständnissen. „Er muss wissen, dass er dem iranischen Volk und den Streitkräften seine Macht nicht aufzwingen kann“, sagte Qalibaf an US-Präsident Donald Trump gerichtet. Ein hochrangiger iranischer Diplomat sagte wiederum, dass die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder geöffnet werden könnte. Voraussetzung sei, dass die USA den militärischen Druck verringern und die Blockade iranischer Häfen aufheben.