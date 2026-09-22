Star-Stürmer verliert Führerschein bis 2099

Wieder Wirbel um Skandal-Profi Mauro Icardi! Diesmal ist der 33-jährige Argentinier seinen Führerschein vorsorgliche bis 2099 (!) los. Grund: Ein Video seiner Freundin auf Social Media ...
Dort sieht man Partnerin China Suarez, wie sie ohne Sicherheitsgurt während der Fahrt durch das Fenster steigt und den halben Körper aus dem Auto streckt. Icardi sitzt daneben am Steuer – und das offenbar mit bereits abgelaufenen Führerschein.
„Das Verhalten gefährdet ihre eigene körperliche Unversehrtheit, die der übrigen Fahrzeuginsassen und die von Dritten“, begründet das Verkehrsministerium von Buenos Aires die heftige Strafe in einer Aussendung.
„Macht eure Arbeit“
Der ehemalige Inter-, PSG- und Galatasaray-Kicker reagierte auf die öffentliche Bloßstellung stinksauer, schreib auf Instagram: „Ich würde gerne wissen, wie Sie meinen italienischen Führerschein, der bis 2029 gültig ist, für ungültig erklären konnten. Es erscheint mir ziemlich seltsam, dass sich sogar das Verkehrsministerium mit mir beschäftigt. Kümmert euch lieber darum, die Straßen zu reparieren. (...) Macht eure Arbeit, anstatt nichts zu tun.“
Icardi ist nach seinem Engagement in Istanbul derzeit auf Vereinssuche, die jüngsten Schlagzeilen werden dabei wohl nicht hilfreich sein ...
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