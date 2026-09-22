Star-Stürmer verliert Führerschein bis 2099

„Macht eure Arbeit“

Der ehemalige Inter-, PSG- und Galatasaray-Kicker reagierte auf die öffentliche Bloßstellung stinksauer, schreib auf Instagram: „Ich würde gerne wissen, wie Sie meinen italienischen Führerschein, der bis 2029 gültig ist, für ungültig erklären konnten. Es erscheint mir ziemlich seltsam, dass sich sogar das Verkehrsministerium mit mir beschäftigt. Kümmert euch lieber darum, die Straßen zu reparieren. (...) Macht eure Arbeit, anstatt nichts zu tun.“