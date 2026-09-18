Nachbarin: „Es war nur eine Frage der Zeit …“

Schon drei Vorfälle mit Rottweiler

Auch bei den Anrainern im Ortsteil Gaißeregg hat der Vorfall Spuren hinterlassen. Eine besorgte Nachbarin meldete sich bei der „Krone“: „Wir leben hier in Angst, weil der Hund schon lange auffällig und aggressiv ist. Er hat auch schon einen anderen Hund attackiert, der danach operiert werden musste. Es war nur eine Frage der Zeit, bis so etwas passiert.“ Die Frau habe die Situation bereits zweimal den Behörden gemeldet ...