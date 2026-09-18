Olympiasieger im Alter von nur 59 Jahren gestorben

Der Verband teilte in einer offiziellen Aussendung mit, dass Tchepikov schon „lange krank“ gewesen sei. Nun ist er mit nur 59 Jahren gestorben – über die Hintergründe seines Todes machte der Verband keine weiteren Angaben, lobte aber seine sportliche Hingabe: „Die sportliche Laufbahn von Sergei Tchepikov ist ein Paradebeispiel für Hingabe an das Biathlon.“