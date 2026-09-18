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TIROLER FUSSBALLSZENE

Vom Zillertal bis ins Oberland: Topspiele im Fokus

Tirol: Sport-Nachrichten
18.09.2026 07:00
Stefan Hochstaffl will im Derby mit Zell/Ziller wieder jubeln.
Stefan Hochstaffl will im Derby mit Zell/Ziller wieder jubeln.(Bild: Amir Beganovic)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.

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SV Landeck – SC Imst Juniors (Freitag, 19.30 Uhr, Stadion Perjen).
Ein Topspiel und gleichzeitig ein Stadtderby im Tiroler Oberland gibt es in der 1. Landesliga West. Der Tabellenzweite SV Landeck empfängt den Tabellenführer SC Imst Juniors. In den bisherigen fünf Aufeinandertreffen konnten die Imster viermal als Sieger vom Platz gehen. Lediglich 2010 gelang es den Landeckern, die Gäste im Elfmeterschießen des TFV-Cups zu bezwingen.

SVG Uderns – FC Aschau (Freitag, 20.15 Uhr, Sportplatz Uderns).
Ein weiteres Topspiel und gleichzeitig Zillertal-Derby gibt es in der 1. Gebietsliga Mitte/Ost zwischen der SVG Uderns und dem FC Aschau. Die Gäste sind Tabellenführer, die Gastgeber liegen auf Rang zwei und stellen mit 26 Toren zugleich die beste Offensive der Liga. „Schon wieder dieses Szenario – da ist ordentlich Brisanz drin“, lachte Uderns-Trainer Mario Troppmair. Damals verlor die SVG zwar ihr Heimspiel mit 3:4, holte sich am letzten Spieltag aber noch von Platz zwei aus die Meisterschaft, weil Aschau mit 0:4 in der Wildschönau unterging. Für den Aschauer Trainer Friedrich Fankhauser ist das alles „Schnee von gestern“. „Aber wir freuen uns, dass es in dieser Liga nun mehr Zillertal-Derbys gibt.“

ESV Hatting/Pettnau – FC Flaurling/Polling (Samstag, 16.30 Uhr, Innstadion).
Ein Derby im Oberinntal gibt es in der 1. Gebietsliga West zwischen Hatting/Pettnau und Flaurling/Polling. Die Gäste konnten in den ersten sechs Runden zwar erst einen Sieg feiern, unterschätzt werden sie von Hatting/Pettnau-Trainer Karl Max Draxl trotzdem nicht. „In einem Derby kann immer alles passieren – wir freuen uns auf eine Top-Kulisse von rund 500 Zuschauern“, freute sich Draxl.

SV Kirchdorf – SVG Mayrhofen (Samstag, 18.00 Uhr, Leerberg-Arena).
Das Duell der beiden noch ungeschlagenen Teams gibt es in der 1. Landesliga Ost. Kirchdorf steht nach sechs Spieltagen (vier Siege, zwei Unentschieden) auf Platz zwei der Tabelle. Eine noch bessere Ausgangslage haben die Gäste aus Mayrhofen. Das Team von Trainer Thomas Löffler konnte alle sechs Spiele gewinnen, kassierte dabei nur ein Gegentor und erzielte selbst 24 Treffer! „Der Druck liegt ganz klar bei ihnen. Wir sind super drauf und spielen einen lässigen Fußball – auch die Stimmung im Team ist zurzeit einfach top“, freut sich Kirchdorf-Trainer Alexander Gosch auf das Saison-Highlight

SK Hippach – Zell/Ziller (Sonntag, 17.00 Uhr, Lindenstadion).
Ein weiteres Zillertal-Derby wartet am Sonntag in der 2. Landesliga Ost. Der SK Hippach empfängt den SK Zell/Ziller im Duell zwischen dem Dritten und Zweiten. Einen Zuschauerschnitt von Rund 600 in den letzten fünf Aufeinandertreffen, spricht für ein hohes Interesse an der Partie. „Wir fürchten uns nicht, es wird am Platz sicher alles gegeben und Hippach will gerne unseren Lauf von fünf Siegen in Folge stoppen aber wir fürchten uns nicht.“, erklärte Zell/Ziller-Trainer Klaus Müller. „Die Favoritenrolle liegt schon bei Zell/Ziller aber es ist alles möglich.“, sagte Hippach-Trainer Daniel Schwemmberger.
Diese Begegnung ist das fan.at-Spiel der Runde – immer dienstags um 7 Uhr online auf Sportkrone.

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