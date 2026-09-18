Vom Zillertal bis ins Oberland: Topspiele im Fokus

SVG Uderns – FC Aschau (Freitag, 20.15 Uhr, Sportplatz Uderns).

Ein weiteres Topspiel und gleichzeitig Zillertal-Derby gibt es in der 1. Gebietsliga Mitte/Ost zwischen der SVG Uderns und dem FC Aschau. Die Gäste sind Tabellenführer, die Gastgeber liegen auf Rang zwei und stellen mit 26 Toren zugleich die beste Offensive der Liga. „Schon wieder dieses Szenario – da ist ordentlich Brisanz drin“, lachte Uderns-Trainer Mario Troppmair. Damals verlor die SVG zwar ihr Heimspiel mit 3:4, holte sich am letzten Spieltag aber noch von Platz zwei aus die Meisterschaft, weil Aschau mit 0:4 in der Wildschönau unterging. Für den Aschauer Trainer Friedrich Fankhauser ist das alles „Schnee von gestern“. „Aber wir freuen uns, dass es in dieser Liga nun mehr Zillertal-Derbys gibt.“