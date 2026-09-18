Mordversuch durch Türken im Schwazer Stadtpark?

Angeklagter blieb bei seinem Schweigen

Der Angeklagte verzichtete – wie schon im Vorfeld der Verhandlung – auf das Frage-Antwort-Spiel. Laut Anklage soll die Tat im Stadtpark in Schwaz geschehen sein. Im Rahmen einer nicht näher definierten Streitschlichtung soll der Angeklagte sein Opfer dann zu töten versucht haben. Er stach nämlich auf das Opfer, das laut dem Verteidiger des Angeklagten durchaus aggressiv agiert habe, mit einem Messer ein.