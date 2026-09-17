Huawei fordert Nvidia mit neuen KI-Chips heraus

Die aktuellen und kommenden Modelle würden nur in begrenztem Umfang exportiert, sagte der amtierende Konzernchef Eric Xu auf der Messe am Donnerstag. „Da wir nicht über ausreichende Kapazitäten verfügen, um die Nachfrage in China zu decken, haben wir nicht vor, in vollem Umfang auf den internationalen Markt zu expandieren.“ Die folgenden Generationen würden dann alle zwölf Monate veröffentlicht, sagte David Wang, der sich mit Xu alle sechs Monate bei der Führung von Huawei abwechselt.