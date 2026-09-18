Draghi-Plan statt Leyens EU-Blabla

Jetzt, wo es um ein neues EU-Budget (2028-2034) geht, zeigt sie ihre Unverfrorenheit: Es sollen – in Zeiten wie diesen – zusätzlich 2500 Beamte eingestellt werden und, selbstverständlich, die Mitgliedsländer sollen gleich riesige Beträge mehr nach Brüssel abliefern. Das hat sogar unseren sonst so ruhigen Bundeskanzler Stocker aus der Fassung gebracht: Eine Steigerung um 60 Prozent sei nicht finanzierbar, beschied er dem EU-Ratspräsidenten Costa bei dessen Wien-Besuch.