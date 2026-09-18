Abrechnung mit DFB! Ilzer-Kapitän spricht Klartext

Hinter Hoffenheim-Torhüter Oliver Baumann liegen schwierige Wochen. Kurz vor der WM wurde er vom damaligen DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann als Stammtorhüter abgelöst und durch Rückkehrer Manuel Neuer ersetzt. Jetzt hat der Schützling von TSG-Trainer Christian Ilzer Klartext gesprochen.
Lange Zeit schien es so, als ob Routinier Baumann bei der WM im Tor der DFB-Auswahl stehen würde. Ex-Bundestrainer Nagelsmann sprach dem Hoffenheim-Kicker immer wieder das Vertrauen aus – auch als erstmals Gerüchte aufkamen, dass Bayern-Torhüter Manuel Neuer für ein kurzzeitiges Comeback bereitstehen würde.
Kurz vor Turnierstart informierte Nagelsmann seine bisherige Nummer eins schließlich, dass er sich doch für die Optionen Neuer entschieden hatte. Dem Hoffenheimer blieb nur der Platz auf der Ersatzbank – eine Situation, die er ohne öffentliche Schlammschlacht, im Dienste der Nationalmannschaft, über sich ergehen ließ.
Die WM ging für die Deutschen erneut in die Hose, doch Baumann hielt sich weiterhin zurück. Im ersten DFB-Kader des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp hat der Routinier nun keinen Platz mehr gefunden. „Die Entscheidung muss ich akzeptieren. Sie gefällt mir nicht, das ist ganz klar, aber sie schlagen einen anderen Weg ein und den muss ich akzeptieren und respektieren“, zeigte sich Baumann bei Sky Sport Austria erneut als Teamplayer.
Aussage sorgt für Spekulationen
Dieses Mal konnte sich der Torhüter einen Kommentar zu Julian Nagelsmann und der Situation vor der WM allerdings nicht verkneifen. „Ich muss ehrlich sagen, das im Sommer tat deutlich mehr weh. Wie das gelaufen ist, das war unfassbar“, rechnete der Routinier mit den DFB-Verantwortlichen ab.
„Nicht nur aus einer Richtung tatsächlich“, ergänzte Baumann schließlich noch, ohne anschließend auf den Hintergrund dieser zusätzlichen Aussage genauer einzugehen. So oder so war es ein Auftritt, der für Gesprächsstoff und weitere Spekulationen sorgt.
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