Abrechnung mit DFB! Ilzer-Kapitän spricht Klartext

Die WM ging für die Deutschen erneut in die Hose, doch Baumann hielt sich weiterhin zurück. Im ersten DFB-Kader des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp hat der Routinier nun keinen Platz mehr gefunden. „Die Entscheidung muss ich akzeptieren. Sie gefällt mir nicht, das ist ganz klar, aber sie schlagen einen anderen Weg ein und den muss ich akzeptieren und respektieren“, zeigte sich Baumann bei Sky Sport Austria erneut als Teamplayer.