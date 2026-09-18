Pellets immer teurer – wo Händler die Gründe sieht

Mit Blick auf die bevorstehende Heizsaison hält sogar noch weitere Preissteigerungen für möglich. „Die Heizsaison steht jetzt erst bevor. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der Preis nochmals ansteigen wird.“ Mackner sieht den Grund für die Entwicklung in der gesamten Lieferkette, unabhängig davon, ob es um Pellets oder andere Heizstoffe geht. „Wir sind abhängig von den Lieferanten – und keiner davon ist aktuell günstig.“