Hitzesommer mit mehr Notfällen am Berg und im Tal

Mehr Waldbrände und erschöpfte Wanderer

„Die große Hitze hat nicht nur bei Rettungsdiensten, sondern auch bei Feuerwehren und Bergrettern für deutlich mehr Alarmierungen gesorgt“, zählt Leitstellen-Geschäftsführer Bernd Noggler im Gespräch mit der „Krone“ auf. Noggler führt Notsituationen wie Waldbrände und Wanderer mit Kreislaufproblemen ins Treffen, die unmittelbar mit der anhaltenden Hitze zu tun hatten.