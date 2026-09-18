Überraschung! Zweites Kind für Millie Bobby Brown

In dem ersten Video der Bildergalerie ist Brown mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter beim Spaziergang mit Alpakas zu sehen. Und schaut man genau hin, sieht man, dass der Sohn von Rocker Jon Bon Jovi eine Babytrage umgeschnallt hat. Ob damals bereits ihr Söhnchen darin schlummerte, das verriet die „Stranger Things“-Beauty allerdings nicht.