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Überraschung! Zweites Kind für Millie Bobby Brown

Society International
18.09.2026 07:40
Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi sind wieder Eltern geworden. Das Paar hat einen Buben ...
Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi sind wieder Eltern geworden. Das Paar hat einen Buben adoptiert!(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Roger Kisby)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Süße Baby-Überraschung bei Millie Bobby Brown! Die „Stranger Things“-Darstellerin und ihr Ehemann Jake Bongiovi haben erneut ein Kind adoptiert. Die Schauspielerin enthüllte die schönen Neuigkeiten mit einem Foto auf Instagram.

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„Hi, Kleiner!“, schrieb Brown auf Instagram zu einem Foto, auf dem ihre Hand, die Hand von Jake sowie die kleinen Babyhände ihrer Tochter und des neuesten Familienzuwachses zu sehen waren.

Und bestätigte damit nicht nur, dass ihre Familie wieder gewachsen ist, sondern auch, dass es sich bei Baby Nummer zwei um einen Buben handelt. 

Sehen Sie hier das Posting, mit dem Millie Bobby Brown die Baby-News verkündete:

Urlaubsfotos ließen Fans spekulieren
Dass Brown und Bongiovi erneut ein Baby adoptiert haben, das spekulierten Fans übrigens schon länger. Denn Anfang September veröffentlichte die 22-Jährige eine Fotoreihe aus dem Urlaub in Südtirol auf Instagram.

In dem ersten Video der Bildergalerie ist Brown mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter beim Spaziergang mit Alpakas zu sehen. Und schaut man genau hin, sieht man, dass der Sohn von Rocker Jon Bon Jovi eine Babytrage umgeschnallt hat. Ob damals bereits ihr Söhnchen darin schlummerte, das verriet die „Stranger Things“-Beauty allerdings nicht.

Sehen Sie hier das Video, das bei den Fans Baby-Spekulationen ausgelöst hatte:

Adoption als Kindheitstraum
Erst im August 2025 machte Millie Bobby Brown – ebenfalls auf Instagram – öffentlich, dass sie und ihr Jake, dem sie ein Jahr zuvor das Jawort gegeben hatte, eine Tochter adoptiert haben. 

Eine spontane Entscheidung war weder die erste noch die zweite Adoption. Wie Brown erst kürzlich im Podcast-Talk mit Kylie Kelce erneut unterstrich, habe sie schon seit ihrer Kindheit davon geträumt, einmal Kinder zu adoptieren. Selbst ihre Babypuppen seien beim Spielen adoptiert gewesen, lachte die 22-Jährige.

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Gleichzeitig verriet Brown, dass sie hoffe, irgendwann auch selbst schwanger zu werden. „Hoffentlich wird das eines Tages Teil meiner Zukunft sein“, erklärte sie.

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