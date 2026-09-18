Weißes Haus: „Nur Iran beging Kriegsverbrechen“

Mehr als 160 Schulkinder getötet

Diese Angriffe seien Kriegsverbrechen, heißt es. Nach iranischen Angaben wurden beim Angriff auf eine Mädchenschule mehr als 160 Schulkinder getötet. Zu einem ähnlichen Schluss kam die Kommission bei einem Angriff auf ein Sportzentrum in Lamerd, bei dem 22 Zivilisten getötet oder verletzt wurden. Beim Vorgehen des Mullah-Regimes gegen die Proteste sei es wiederum zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit gekommen, ist im Bericht zu lesen.