„Waffenstillstand in der Ukraine erst, wenn …“

Winter begünstigt ukrainische Verteidiger

In wenigen Wochen würden der Winter einsetzen und die Bäume ihre Blätter verlieren, was die Verteidiger begünstigt. Wenn die russische Armee bis dahin nicht zumindest die ersten Häuserreihen von Kramatorsk erreicht und sich dort „eingenistet“ habe, werde es über den Winter schwierig, diese Städte einzunehmen. In Summe sei es daher schwer vorstellbar, dass es vor dem Frühling zu Verhandlungen kommt.