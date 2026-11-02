Vize will ins Rennen um Bürgermeister-Sessel gehen

Seit fünf Jahren steht Obersteiner bereits an der Spitze der Volkspartei in Maria Saal. Eine Zeit in der durchaus einiges passiert ist in der prominenten Gemeinde: Der Ausbau des Schulcampus und der Kinderbetreuung, Investitionen in eine moderne und nachhaltige Energieversorgung sowie Maßnahmen zur Ortsentwicklung. „Gleichzeitig habe ich erlebt, wie viel Arbeit, Abstimmung, persönlicher Einsatz, Netzwerkarbeit und Gespräche hinter kommunalpolitischen Entscheidungen stehen. Diese Erfahrung möchte ich nutzen, um die Entwicklung unserer Gemeinde auch in den kommenden Jahren aktiv mitzugestalten“, erklärt Obersteiner.