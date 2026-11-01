Sommer- oder Winterzeit: Welche ist die gesündere?

Vor einer Woche wurden wieder die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Die Folgen der Zeitumstellung von der Sommer- auf die Winter- oder Normalzeit spüren viele aber noch heute. Ein großer Teil der Menschen würde vermutlich die Sommerzeit bevorzugen, denn schließlich bleibt es dadurch am Abend länger hell. Doch diese zusätzliche Helligkeit am Abend hat einen Preis: Gerade im Winter müssten dadurch mehr Menschen morgens im Dunkeln zur Schule oder Arbeit fahren.