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Sommer- oder Winterzeit: Welche ist die gesündere?

Salzburg
01.11.2026 16:00
(Bild: Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Dr. Friedrich Hoppichler, ärztlicher Leiter im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg, gibt Tipps für einen gesunden Start in den neuen Monat: Seit einer Woche gilt wieder die Normalzeit. Die Nachwehen der Zeitumstellung spüren manche Menschen jedoch bis heute. Wie jedes Jahr stellt sich die Frage: Wäre es besser, die Zeitumstellung abzuschaffen? 

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Vor einer Woche wurden wieder die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Die Folgen der Zeitumstellung von der Sommer- auf die Winter- oder Normalzeit spüren viele aber noch heute. Ein großer Teil der Menschen würde vermutlich die Sommerzeit bevorzugen, denn schließlich bleibt es dadurch am Abend länger hell. Doch diese zusätzliche Helligkeit am Abend hat einen Preis: Gerade im Winter müssten dadurch mehr Menschen morgens im Dunkeln zur Schule oder Arbeit fahren.

Wie deutlich der Unterschied sein kann, zeigt ein Blick auf Wien: Mitte Dezember geht die Sonne bei Normalzeit gegen 7:45 Uhr auf. Bei dauerhafter Sommerzeit wäre es erst gegen 8:45 Uhr. An der Länge des Tages ändert sich nichts – das vorhandene Tageslicht verschiebt sich lediglich um eine Stunde nach hinten.

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Tageslicht als wichtiger Faktor
Eine aktuelle Analyse kanadischer Forscherinnen zeigt nun: Aus gesundheitlicher Sicht spricht mehr für eine dauerhafte Normalzeit. Der Grund liegt in unserer inneren Uhr. Sie steuert unter anderem Schlaf und Wachheit und orientiert sich stark am Tageslicht. Licht am Morgen hilft dabei, unsere innere Uhr mit dem natürlichen 24-Stunden-Rhythmus zu synchronisieren.

Fehlt morgens ausreichend Licht, kann sich auch unser Schlafrhythmus nach hinten verschieben, während Alltag, Schule und Arbeit weiterhin früh beginnen. Das kann den sogenannten sozialen Jetlag verstärken: Wir werden später müde, müssen morgens aber trotzdem früh aufstehen und verlieren Schlaf.

Aus Sicht der Forschung und der Chronobiologie spricht die vorhandene Evidenz daher eher für die Normalzeit. Denn entscheidend ist nicht nur, wie viel Tageslicht wir haben, sondern auch, wann dieses Licht auf unsere innere Uhr trifft.

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