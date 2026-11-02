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Wie gefährlich sind die Freimaurer wirklich?

Österreich
02.11.2026 05:00
Rares Fotomaterial: Das frühere Frauenkloster und spätere Gefängnis in der Wiener Innenstadt ist ...
Rares Fotomaterial: Das frühere Frauenkloster und spätere Gefängnis in der Wiener Innenstadt ist seit Mitte der 1980er-Jahre Sitz des Dachverbands aller Freimaurer-Logen des Landes.(Bild: Krone-Collage/Klemens Groh)
Porträt von Josef Votzi
Von Josef Votzi

Etwa 4000 „Brüder“ treffen sich wöchentlich in „Tempeln“ zur „geistigen Veredelung“, so ihr Selbstbild. Die Freimaurerei dient primär der „Freunderlwirtschaft“, sagt ein Ex-Logenchef in einem neuen Enthüllungsbuch. Welche Hürden er beim Schreiben zu nehmen hatte. Warum Freimaurer erst nach dem Tod geoutet werden. Und wie ein Netzwerk-Forscher den Geheimbund sieht.

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Es ist eines der am öftesten fotografierten Haustore in Wien, das in regelmäßigen Abständen in Zeitungen, Zeitschriften und TV-Berichten erscheint. Die wenigsten Foto-Konsumenten haben es aber je über die Schwelle des dreistöckigen Hauses in der Wiener Rauhensteingasse 3 geschafft.

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